Ллойд Остін спробує переконати Єрусалим більш точково знищувати бойовиків ХАМАС.

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає на цьому тижні Ізраїль і дві країни Перської затоки, тому що представники адміністрації Байдена вимагають від Ізраїлю протягом декількох тижнів завершити великомасштабну наземну і повітряну кампанію в секторі Газу і перейти до більш цілеспрямованої фази війни проти ХАМАС.

Видання The New York Times пише, що Остін зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і Міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом, щоб детально обговорити новий етап операції ізраїльської армії, який, на думку американських чиновників, буде включати невеликі групи елітних сил, які будуть переміщатися в населені пункти Гази і виходити з них, виконуючи більш точні, засновані на розвідданих місії по ліквідації лідерів ХАМАС, порятунку заручників і знищення тунелів.

Очікується, що міністр висловиться на підтримку кампанії Ізраїлю з ліквідації ХАМАС, але при цьому підкреслить важливість врахування безпеки цивільного населення під час операцій і гостру необхідність збільшення обсягів доставки гуманітарної допомоги.

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Остін добре знайомий з болючими уроками, які американські збройні сили засвоїли за останні два десятиліття, переходячи від великих наземних воєн в Іраку та Афганістані до більш цілеспрямованих операцій, і хоче поділитися цими уроками з ізраїльськими чиновниками.

Через десять тижнів після першого нападу ХАМАС на Ізраїль число загиблих в Секторі Гази досягло майже 20 тисяч осіб, за даними місцевих медичних працівників, а міжнародна група із захисту прав людини попереджає, що гуманітарна криза там розростається ще більше. А небезпека, з якою стикаються люди, викрадені ХАМАСом та іншими озброєними угрупованнями - вважається, що в полоні все ще перебувають не менше 100 осіб, - стала очевидною в п'ятницю, коли ізраїльські війська помилково вбили трьох ізраїльських заручників.

Ця трагічна ситуація може дати поштовх тим, хто наполягає на припиненні вогню, щоб звільнити більше заручників. Критики того, як Ізраїль веде свою війну в Газі, також звернули увагу на цю подію, як на приклад нездатності армії країни виконати свої обіцянки щодо захисту цивільних осіб.

У суботу військові заявили, що попереднє розслідування показало, що солдати були в стані підвищеної готовності, коли троє чоловіків вийшли з будівлі, розташованої в десятках ярдів від них. Один із солдатів, вважаючи їх загрозою, відкрив вогонь по чоловіках, убивши двох і поранивши третього.

Третій чоловік зник у будівлі, звідки почувся крик на івриті. Після чого чоловік знову з'явився з будівлі і був смертельно поранений. Пізніше солдати зрозуміли, що ці люди не становлять загрози і були ізраїльськими заручниками, які або втекли, або були покинуті своїми викрадачами.

Ізраїльський уряд пообіцяв не припиняти операції в Газі, поки військові не знищать ХАМАС. За тиждень перемир'я між Ізраїлем і бойовиками минулого місяця 105 ізраїльських заручників були звільнені в обмін на звільнення 240 палестинців з ізраїльських в'язниць, але переговори зірвалися, і війна відновилася 1 грудня.

Близько 120 ізраїльських солдатів та цивільних осіб залишаються в полоні в Газі, а їхні родичі проводять акції протесту та лобіюють уряд, домагаючись чергового припинення вогню, щоб їхні близькі могли повернутися додому.

Рубі Чен, американський громадянин, син якого нібито перебуває в заручниках у Газі, заявив, що підтримує звільнення палестинських в'язнів, звинувачених у вбивстві ізраїльтян, якщо це означає звільнення його сина.

Палестинці і критики того, як Ізраїль веде бойові дії в Газі, назвали ці вбивства прикладом зневаги ізраїльських військових до цивільних осіб в Газі.

З тих пір як Ізраїль відповів на напад ХАМАС масштабною військовою кампанією в Газі, було вбито близько 20 тисяч палестинців, близько 70% з яких - жінки і діти, кажуть представники органів охорони здоров'я гази.

Ізраїльські військові заявили, що зробили все можливе, щоб не заподіяти шкоди мирним жителям Гази, і звинуватили ХАМАС в тому, що він наражає їх на небезпеку, впроваджуючи своїх бійців до мирних жителів. Вони також заявили, що розстріл трьох осіб у п'ятницю порушили правила ведення бойових дій.

Акрам Аттаалла, оглядач Палестинської газети "Аль-Айям" на Західному березі, сказав, що він не здивований тим, що ізраїльські війська застрелили трьох людей, і що Ізраїлю не довелося б розкривати, що з ними сталося, якби вони були беззбройними палестинцями.

Візит Остіна - другий візит до Ізраїлю з тих пір, як 7 жовтня ХАМАС вбив там близько 1200 людей - є частиною наполегливого заклику адміністрації до Ізраїлю згорнути високоінтенсивну частину війни. Джейк Салліван, радник президента Байдена з національної безпеки, у четвер зустрівся з ізраїльськими лідерами, щоб обговорити напрямок розвитку конфлікту. Салліван не уточнив терміни, але американські чиновники сказали, що Байден хоче, щоб Ізраїль перейшов до більш точної тактики приблизно через три тижні.

Міністр також відвідає Бахрейн, де базується П'ятий флот ВМС США, в основному для того, щоб обговорити питання свободи судноплавства і безпеки на морі в регіоні. США ведуть переговори зі своїми союзниками про розширення морської оперативної групи для охорони суден, що проходять через Червоне море, після кількох недавніх нападів повстанців Хуті на комерційні судна, що виглядає як ескалація війни Ізраїлю з ХАМАС силами маріонеток, спонсорованих Іраном.

Потім Остін відвідає Катар, де на авіабазі Аль-Удейд знаходиться великий командний центр Пентагону. Остін зустрінеться з високопоставленими катарськими чиновниками, які зіграли важливу роль у звільненні заручників, захоплених бойовиками ХАМАС 7 жовтня.

Нарешті, очікується короткий візит міністра з екіпажем авіаносця "Джеральд Форд", який був відправлений в східну частину Середземного моря поблизу Ізраїлю через кілька днів після атаки ХАМАС в якості першого з двох американських авіаносців, відправлених в цей регіон для стримування Ірану і його прихильників в Лівані, Сирії та Іраку від розширення війни в Газі.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - вбивство трьох заручників

15 грудня стало відомо, що бійці Армії оборони Ізраїлю під час бою в районі Шеджайя в секторі Гази помилково прийняли трьох ізраїльських заручників за "представляють загрозу" і застрелили їх - Йотам Хаїм, який був викрадений бойовиками ХАМАС з кібуца Кфар-Аза 7 жовтня, і Самер Талалк, викрадений з кібуца нір-Ам 7 жовтня. Сім'я третього заручника попросила не розголошувати про нього інформацію.

Військові вважають, що заручники втекли або були залишені бойовиками.

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