Путін став одним з небагатьох лідерів, який не висловив Нетаньягу співчуття через загибель понад 1300 ізраїльтян.

Ізраїльському прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу вдавалося зберігати "тепле спілкування" з російським президентом Володимиром Путіним, але зараз все змінилось.

Як пише у своєму матеріалі видання The Wall Street Journal (WSJ), Нетаньягу не переривав спілкування з Путіним тоді, коли той дедалі більше зазнавав ізоляції. Навіть вторгнення РФ в Україну і міцна співпраця з Іраном не могли зіпсувати відносин.

WSJ зазначило, що лідери двох країн підтримували зв'язок телефоном, і Нетаньягу оголосив про нейтральне ставлення до війни в Україні, відмовившись надавати Києву зброю, чи системи протиповітряної оборони, хоча цього вимагав Захід.

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"Тепер, після атаки підтримуваних Іраном бойовиків ХАМАС на Ізраїль, ці розмови, схоже, припинилися. Путін - один з небагатьох лідерів, який не висловив Нетаньягу співчуття через загибель понад 1300 ізраїльтян, вбитих бойовиками ХАМАСу", - пише видання.

Видання зазначило, що припинення угоди між РФ та Ізраїлем підкреслює більш широкі зрушення, які спостерігаються у ролі, яку відіграє Кремль на Близькому Сході відтоді, як Путін вдерся до України.

Росія в обмін на дрони-камікадзе надала Ірану навчально-тренувальні літаки Як-130 і розглядає можливість продажу Ірану винищувачів Су-35, що може змінити баланс повітряних сил в регіоні.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Тиждень тому бойовики ХАМАСу вдерлися на територію Ізраїлю, захоплюючи військову техніку і вбиваючи цивільних ізраїльтян.

У відповідь на це влада Ізраїлю оголосила мобілізацію і початок операції "залізні мечі". Військовим вдалося в рамках операції ліквідувати кількох ватажків ХАМАСу.

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