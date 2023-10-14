Ізраїльський прем'єр вперше відвідав місце атаки ХАМАС.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу відвідав дві найбільш постраждалих внаслідок атаки ХАМАС прикордонних громади – кібуц Беері та кібуц Кфар-Азза. Цей візит Нетаньягу став першою поїздкою на місце подій з моменту атаки 7 жовтня, що забрала життя понад тисячі людей, пише Times of Israel.

В Офісі прем’єр-міністра Ізраїля сповістили, що Нетаньягу "пройшов між руїнами будинків, де відбулися жахливі вбивства".

В X (Twitter) прем’єра опублікували відео з місця, на якому Нетаньягу відвідує війська на прикордонні. "З нашими бійцями в Секторі Гази, на передовій. Ми всі готові", – йдеться в описі до відео. В ролику Нетаньягу запитує військових про те, чи вони готові до наступного етапу. "Наступний етап наближається", – каже він.

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Війна в Ізраїлі - що треба знати

7 жовтня палестинське угруповання ХАМАС, що контролює Сектор Гази – одну з частин частково визнаної Палестинської автономії, завдало масованих ударів по Ізраїлю і вторглося до південних регіонів країни.

Ізраїльська влада оголосила про початок війни, а Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) визначила своєю метою повну ліквідацію ХАМАС.

Вже 9 жовтня в ЦАХАЛ заявили про відновлення контролю над захопленими прикордонними містами. Ізраїль розпочав повну блокаду Гази з припиненням постачання електроенергії та води до регіону. Удари по Сектору Гази було посилено.

13 жовтня, після шести днів бомбардувань, ЦАХАЛ сповістила ООН про необхідність евакуації усього палестинського населення у наступні 24 години. Повідомлялося, що Ізраїль може бути готовий розпочати наземне вторгнення до Сектору Гази.

За останніми оцінками, внаслідок конфлікту загинули понад 1300 ізраїльтян, більшість з яких були цивільними особами. За інформацією МЗС України, 11 українських громадян загинули внаслідок терористичного нападу ХАМАС.

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