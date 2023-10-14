Саме цей бойовик керував кривавою атакою терористів на південь Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що ліквідувала командира спецназу ХАМАС Алі Каді. Він очолював смертельну атаку на південь Ізраїлю минулого тижня.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил Ізраїлю, Алі Каді, командир роти так званого підрозділу Нухба, був убитий внаслідок удару безпілотника. Операцію здійснили розвідувальні служби Шин Бет і Управління військової розвідки.

За даними ЦАХАЛу, Каді був заарештований Ізраїлем у 2005 році за викрадення та вбивство ізраїльських цивільних осіб. Його повернули до сектора Газа в рамках обміну полоненими в 2011 році.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС - останні новини

Ізраїльські військові в четвер попередили 1,1 мільйона людей, що живуть на півночі сектора Гази, про необхідність покинути свої будинки на тлі ознак того, що вони збираються посилити наступ у відповідь на ХАМАС після терористичних атак угруповання 7 жовтня, в результаті яких загинуло понад 1300 осіб.

За час контроперації ЦАХАЛ "Залізні мечі" Ізраїль ліквідував кількох ватажків ХАМАС. Зокрема, в ніч на 12 жовтня Армія оборони Ізраїлю ліквідувала високопоставленого бойовика ХАМАС Мухаммеда Абу Шамалу внаслідок удару по секторі Газа.

Сьогодні стало відомо, що Ізраїль ліквідував ще одного топ-бойовика ХАМАС - високопоставленого члена терористичної групи ХАМАС Мурада Абу Мурада. Він керував повітряними силами угрупування.

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