Угорський посол починає працювати у Мінську.

Посол Угорщини в Білорусі Зіта Ілона Бенчик вручила вірчі грамоти Олександру Лукашенку.

Коментуючи подію Лукашенко назвав Угорщину давнім і надійним другом. За його словами, Білорусь готова "продовжувати діалог з Угорщиною для деескалації напруженості в регіоні шляхом переговорів".

За даними держагенції БелТА, поряд з угорським послом вірчі грамоти вручили посли Казахстану, Єгипту, Зімбабве, Екваторіальної Гвінеї, Анголи, Уганди, Камбоджі, Філіппін, Йорданії та Колумбії.

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Відносини Білорусі та ЄС

Євросоюз і запровадив санкції проти Білорусі після розгону протестів проти фальсифікації результатів виборів президента в кінці літа 2020 року. Тоді ж була обмежена дипломатична присутність.

Санкційний тиск ЄС посилив після того, як 24 лютого 2022 року Олександр Лукашенко підтримав російське вторгнення в Україну та дозволив використовувати територію, військову інфраструктуру та повітряний простір країни для обстрілів українських міст.

Крім того,влітку Лукашенко дозволив найманцям ПВК "Вагнер" базуватися в Білорусі. Для цього були зведені польові табори, в яких помістиось близько 5 тис. найманців.

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