За його словами, на зустрічі з Путіним він обговорював оборону і безпеку.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після переговорів з диктатором Володимиром Путіним заговорив про "насторожуючі чинники" та війну в Україні.

Під час однієї з нарад Лукашенко заявив, що Білорусі треба приділити більше уваги сфері оборони, зокрема і фінансово, натякаючи на те, що війна в Україні може отримати продовження, але на території інших країн.

"Останні переговори на вашій землі (в Росії - УНІАН) були присвячені обороні та безпеці. Ми знаємо, що Україна - це тільки початок. Це, знаєте, квіточки. Ягідки можуть нас чекати попереду, якщо ми не мобілізуємось і не покажемо їм, що буде непереливки", - заявив диктатор, очевидно, маючи на увазі Захід.

За його словами, Білорусь та Росію "більш за все насторожує Польща, за якою стоїть Америка". За версією божевільного диктатора, США хочуть "розвалити ЄС", а точкою опори для них нібито є саме Польща.

Ба більше, Лукашенко заявив, що Білорусь переймає досвід ведення війни в Україні від "вагнерівців". За його словами, в ЗС РБ "є основа", а технології вони переймають у Китаю та Росії.

Лукашенко літав до Путіна

14 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко полетів до російського диктатора Володимира Путіна.

Як дізнався проект "ВЧК-ОГПУ", візит Лукашенка до Сочі для особистої зустрічі з Путіним не є раптовим. Білоруська сторона запросила зустріч відразу після інциденту з літаком Пригожина, але отримала "відмашку" тільки зараз.

15 вересня в Сочі відбулася зустріч Путіна і Лукашенка, на якій останній запропонував залучити Білорусь до співпраці Росії та Північної Кореї.

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