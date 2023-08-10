У нього стріляли прямо на передвиборчому мітингу.

В еквадорській столиці Кіто під час передвиборчого мітингу застрелили кандидата в президенти країни Фернандо Вільявісенсіо.

Як повідомила газета El Universo з посиланням на очевидців, спочатку було чутно, як пролунали звуки пострілів, після чого поранений політик впав.

Убивство Вільявісенсіо підтвердив його друг, радник виборчої кампанії доктор Карлос Фігероа. Він повідомив, що кандидата в президенти вбили трьома пострілами в голову.

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"Коли його оглянули, він вже не подавав ознак життя. Його відвезли в лікарню, де й підтвердили смерть", – розповів деталі Фігероа.

Крім цього, генеральна прокуратура країни повідомила, що внаслідок стрілянини також були поранені 9 осіб, у тому числі кандидат у депутати і двоє поліцейських.

Замахи на політиків

Час від часу в світі відбуваються гучні замахи на політиків. Так, 8 липня 2022 року під час виступу з передвиборчою промовою на заході Японії невідомі поранили колишнього прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе. Політик помер у лікарні Медичного університету Нари. Абе було 67 років.

У серпні 2020 року Сіндзо Абе, який перебував на посаді з 2012 року, оголосив про складання повноважень за станом здоров'я.

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