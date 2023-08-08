Токіо висловив "серйозну стурбованість" через діяльність іранської влади під час візиту глави МЗС Аміра Абдоллахіана.

Японія закликала владу Ірану припинити постачати зброю Росії для війни проти України на тлі підозр країн Заходу, що Тегеран підтримує Москву дронами різних модифікацій.

Відповідне звернення у понеділок, 7 серпня, зробив глава МЗС Японії Йошімаса Хаяші під час візиту іранського колеги Аміра Абдоллахіана, повідомляє Kyodo.

Зазначається, що під час спільної зустрічі чиновник закликав Іран дати "конструктивну відповідь" на агресію РФ проти України. Також сторони погодили подальші дискусії щодо питань, важливих для Близького Сходу.

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"Їхні переговори відбулися, коли західні країни стверджували, що Іран надає Росії військову допомогу, таку як безпілотники та боєприпаси, тоді як Токіо прагне використати свою традиційну дружбу з Тегераном, щоб допомогти припинити війну", - зазначає видання.

Окрім цього, важливою темою зустрічі стало питання щодо розширення ядерної діяльності Ірану. У Японії висловили "серйозну стурбованість" та закликали Тегеран до співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії. Хаясі акцентував, що Токіо підтримує Спільний всеосяжний план дій (СВПД) та закликає Тегеран повернутися до угоди.

У відповідь Абдуллахіан зазначив, що Іран погоджується співпрацювати з Японією щодо цього питання та вказав, що участь Тегерану у СВПД є предметом "переговорів".

Зазначається, що свій візит до Японії Абдоллахіан розпочав з неділі, 6 серпня. Він є першим міністром закордонних справ Ірану, який відвідав країну від часу, коли діючий президент Ебрагім Раїсі очолив Іран в серпні 2021 року.

Як відомо, цього року Японія заступила до "головування" серед G7 (країн "Великої сімки"). Від початку повномасштабного вторгнення країна засудила дії РФ та ввела проти неї санкції.

У РФ планують побудувати "дронові" заводи Shahed

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за Тегераном шириться дурна слава про те, що він підтримує росіян зброєю у війні, зокрема, постачає дрони-камікадзе "Shahed". Цей тип БПЛА армія РФ регулярно використовує під час повітряних атак України.

2 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що "дронова" співпраця Москви й Тегерану може мати новий "початок": країни планують побудувати на території РФ та Білорусі низку заводів для виробництва БПЛА за іранською ліцензією.

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