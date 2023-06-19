16 червня Монтойа померла в палаті інтенсивної терапії в лікарні міста Бабаойо, де її оголосили мертвою в перший раз.

В Еквадорі 76-річна Белла Монтойа померла через кілька днів після того, як її виявили живою під час підготовки до її похорону, повідомляє El Universo.

9 червня Монтойю госпіталізували з підозрою на інсульт і зупинку серця. Лікарі намагалися допомогти жінці, але вона не реагувала на реанімаційні заходи. У підсумку вони констатували її смерть.

Того ж дня родичі відвезли тіло жінки до похоронного бюро, але під час підготовки до поховання помітили, що вона ще дихає. Після цього Монтойу знову відвезли до лікарні. Щодо лікарів почали перевірку.

16 червня Монтойа померла в палаті інтенсивної терапії в лікарні міста Бабаойо, де її оголосили мертвою в перший раз.

Випадок Монтойї - деталі

В Еквадорі 13 червня стався жах на яву-жінці помилково констатували смерть і ледь не поховали живцем після важкого інсульту.

Йдеться про колишню 76-річну медсестру Беллу Монтойя, яка почала дихати під час поминальної ночі і стукати об стіни труни, намагаючись повідомити, що жива. За даними ЗМІ, жінка не подавала ознак життя після важкого інсульту, тому лікарі констатували її смерть.

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