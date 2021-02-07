На його думку, в питанні вакцин не може йтися про геополітику.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що особисто готовий зробити щеплення від COVID-19 російською або китайською вакциною, якщо ті будуть зареєстровані в ЄС.

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

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На його думку, в питанні вакцин не може йтися про геополітику.

"Так, якщо вакцини будуть зареєстровані в Європі. У випадку з вакцинами йдеться тільки про ефективність, безпеку та швидку доступність, а не про геополітичні битви", - відповів Курц, відповідаючи на питання про те, чи готовий він зробити щеплення вакциною з Росії або Китаю.

Він зазначив, що Австрія готова у разі схвалення вакцин надати австрійським компаніям потужності для їх виробництва.

Вакцинація в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджені поставки в Україну 117 тис.доз вакцин.

Також в період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca і Novavax.

Протягом 2021-2022 років, згідно із затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

6 лютого 2021 року стало відомо про те, що Державне управління з контролю за фармацевтичною продукцією Китаю схвалило для повсюдного застосування вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech. Нею збираються прищеплювати й українців.

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Автор: УНІАН