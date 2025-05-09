Зокрема вторгнення РФ він назвав "імпералістичним".

Новий Папа Римський Роберт Френсіс Прево навесні 2023 року під час одного з інтерв'ю засуджував війну, яку Росія розпочала проти України. Зокрема тоді він закликав до миру в нашій країні та критикував російське вторгнення. Про це пише The Wall Street Journal.

"Це справжнє вторгнення, імперіалістичне за своєю природою, де Росія хоче завоювати територію з міркувань влади. Доведено, що в Україні скоюються злочини проти людяності", - наголошував Прево місцевому виданню новин Чиклайо (місто в Перу - УНІАН) Expresion.

Також у виданні підкреслили, що обираючи нового Папу Римського, конклав, швидше за все, розраховував на те, що його змішана ідентичність - Папи як Америки, так і світу, позитивно вплине на нього як лідера всесвітньої церкви, який намагається орієнтуватися в часи неспокою та перехідного періоду.

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"Його центр тяжіння все більше поширюється на далеку периферію, включаючи Латинську Америку, де Прево має популярність і міцні зв'язки. Проте його американська паства (узагальнена назва мирян в християнстві - УНІАН) залишається дуже впливовою і заможною, навіть якщо її членів роздирають ті самі розбіжності - щодо імміграції, культурних питань та ідентичності, - які розпалюють політику на більшій частині Заходу", - зазначили у WSJ.

У виданні нагадали, що новому Папі також доведеться реагувати на війни в Україні та секторі Гази, а також на президента США, який є непередбачуваним та "розриває повоєнну структуру Заходу".

Водночас Прево небагато разів висловлювався публічно, особливо про деякі з найсуперечливіших питань в Церкві, а саме ролі жінок. Те, про що він говорив, свідчить про те, що новий Папа буде продовжувати пастирський акцент свого ліберального попередника на роботі з бідними й турботі про навколишнє середовище.

"Бути єпископом - це не означає жити в палаці, а ходити з людьми", - зауважив він в інтерв'ю для Vatican News, повторюючи загальну думку Франциска.

Крім того, в лютому Прево розкритикував спробу віцепрезидента США Джей Ді Венса послатися на давнє церковне вчення про ієрархію любові, аби захистити імміграційні заходи адміністрації Трампа.

"Джей Ді Венс помиляється. Ісус не просить нас ранжувати нашу любов до інших", - написав він у соцмережі X.

Новий Папа Римський - останні новини

Як писав УНІАН, Папою Римським уперше став американець. На таку новину вже відреагував президент США Дональд Трамп та заявив, що вже чекаю на зустріч з понтифіком.

"Вітаємо кардинала Роберта Френсіса Прево, якого щойно було обрано Папою Римським. Це така честь усвідомлювати, що він є першим американським Папою. Яке хвилювання і яка велика честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Папою Левом XIV. Це буде дуже значущий момент", - наголосив американський лідер.

Також стало відомо, чому новий Папа обрав таке ім'я, як Лев XIV. Виявилось, що ім’я Лев є одним із найстаріших у списку папських імен - його носив, зокрема, Папа Лев I Великий (440-461 рр.), який вважається одним із найвпливовіших понтифіків ранньої Церкви.

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