Це перший американський понтифік в історії.

Американського кардинала Роберта Френсіса Прево обрали новим Папою Римським. Уродженець Чикаго прийняв ім'я Лев XIV. Про це пише The Guardian.

Роберт Прево - американо-перуанський кардинал. Як зазначає CNN, він став першим в історії понтифіком із США. Йому 69 років.

У своїй промові Папа закликав збудувати мости діалогу для побудови світу.

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"Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ", - сказав він.

Папа Лев XIV закликав людей "бути єдиним народом" і зазначив, що слабкий голос папи Франциска в останні дні його життя все ще було чути у світі. Понтифік побажав, щоб люди наводили мости і подякував всім кардиналам, які його обрали.

За повідомленнями, новий Папа дуже близький до поглядів Франциска на питання довкілля, допомоги бідним та мігрантам.

У 2024 році він сказав:

"Єпископ не повинен бути маленьким принцом, який сидить у своєму королівстві".

Він також підтримав позицію папи Франциска з приводу дозволу розлученим католикам, які вступили в повторний шлюб, причащатися. Однак він виявив лише помірну підтримку рішення Франциска дозволити священикам благословляти одностатеві пари.

По відомо про Роберта Френсіса Прево

Народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, США, у родині з італійським, французьким та іспанським корінням.

Має подвійне громадянство - США та Перу. Як член ордену августинців, він понад 15 років працював місіонером у Перу, де служив єпископом Чиклайо. У 2001-2013 роках очолював орден августинців як пріор генеральний, відвідавши близько 50 країн для підтримки місії Церкви. У 2023 році став префектом Дикастерії у справах єпископів у Ватикані, відповідаючи за призначення єпископів по всьому світу.

Щодо України, Лев XIV поки не робив офіційних заяв, але його миротворча діяльність у 2024 році в рамках дипломатії Ватикану свідчить про підтримку зусиль для встановлення миру в Україні, що продовжує лінію його попередника Франциска.

Вибори Папи Римського

21 квітня 2025 року пішов з життя Папа Римський Франциск. 88-річний понтифік помер у своїй резиденції. 7 травня, у перший день голосування кардинали католицької церкви не обрали нового Папу Римського, але наступного дня вони досягли згоди.

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