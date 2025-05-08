Американський президент вже чекає на зустріч із понтифіком.

8 травня конклав у Ватикані обрав нового Папу Римського. Ним уперше став американець – кардинал Роберт Френсіс Прево.

На обрання нового Папи Римського, який прийняв імʼя Лев XIV, відреагував президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. На своїй сторінці в соцмережі Truth Social він зазначив, що це "велика честь" для країни.

"Вітаємо кардинала Роберта Франциска Прево, якого щойно було обрано Папою Римським. Це така честь усвідомлювати, що він є першим американським Папою. Яке хвилювання і яка велика честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Папою Левом XIV. Це буде дуже значущий момент", – йдеться в заяві Трампа.

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Обрання нового Папи Римського

Ввечері 8 травня з димаря Сикстинської капели пішов білий дім. Так кардинали сповістили світ про обрання нового Папи Римського. Ним став 69-річний американський кардинал Роберт Френсіс Прево. Він став першим в історії понтифіком із США.

Папа обрав імʼя Лев XIV. Відомо, що він родом з Чикаго. Вільно володіє англійською, іспанською, італійською, французькою і португальською, читає латиною та німецькою. Прево має репутацію реформатора, миротворця і водночас лояльного до традицій католицизму єпископа.

У своїй першій промові Папа Римський Лев XIV закликав збудувати мости діалогу для побудови миру:

"Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ", – сказав він.

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