Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у неділю представив новий альянс із австрійською ультраправою Партією свободи та головною чеською опозиційною партією, який сподівається залучити інших партнерів і стати найбільшою ультраправою групою в Європейському парламенті. Про це повідомляє Euronews.
Зазначається, що Орбан приїхав до Відня, щоб представити альянс "Патріоти за Європу" його партії Фідес з ультраправою Партією свободи Герберта Кікла та партією ANO колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша за день до того, як Угорщина перейме головування в Європейському Союзі на шість місяців.
"Європейці хочуть трьох речей: миру, порядку та розвитку. А те, що вони отримують сьогодні від еліти в Брюсселі, це війна, міграція та стагнація", - сказав Орбан під час презентації.Відео дня
Він також зазначив, що мета блоку - стати "найсильнішою правою групою в європейській політиці".
Віктор Орбан - останні заяви
Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан жорстко висловився про нове керівництво Євросоюзу. За словами прем'єр-міністра Угорщини, Європа "все більше занурюється у війну, в якій континент нічого не виграє, але легко може втратити все".
Як сказав Орбан, домовленість Європейської народної партії, соціал-демократів та лібералів про розподіл керівних посад у Європейському Союзі є "ганебним пактом".
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