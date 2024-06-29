За словами прем'єр-міністра Угорщини, Європа "все більше занурюється у війну, в якій континент нічого не виграє, але легко може втратити все".

Домовленість Європейської народної партії, соціал-демократів та лібералів про розподіл керівних посад у Європейському Союзі є "ганебним пактом". Про це у своїй статті для Magyar Nemzet написав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

На його думку, Європа "все більше занурюється у війну, в якій континент нічого не виграє, але легко може втратити все".

"Бюрократи в Брюсселі хочуть цієї війни, вони бачать її як свою власну, і вони хочуть перемогти Росію. Гроші європейського народу постійно надсилаються в Україну, європейські компанії отримали постріл під ноги санкціями, інфляція зросла, а мільйони європейських громадян були штовхнуті в життєві труднощі", - зазначає політик. Відео дня

При цьому, за його словами, факт кризи та загострення воєнної ситуації чітко вказав ще задовго до виборів до Європарламенту: в Європі потрібні зміни. Водночас Європейська народна партія "була завербована" разом із соціалістами та лібералами, "зацікавленими у збереженні статус-кво".

"Європейська народна партія та інші ліві партії знехтували рішенням європейців, уклали ганебний пакт і почали ділити владу. Це явне перевищення повноважень, наданих нам виборцями. Провоєнна коаліція знову об’єдналася. Єдина мета цього провоєнного пакту — утримати брюссельську еліту при владі ще щонайменше на п’ять років, що занурило Європу в кризу", - пише Орбан.

Нове керівництво ЄС

Напередодні у Євросоюзі узгодили нове керівництво блоку на найближчі пʼять років. Так, кандидатуру Урсули фон дер Ляєн затвердили на посаду президентки Європейської комісії. Саме вона нині обіймає її.

Президентом Європейської ради мають призначити Антоніу Кошту, який донедавна очолював уряд Португалії.

Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні 5 років має стати нинішня премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас.

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