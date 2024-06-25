ДТП сталася по дорозі в аеропорт.

Кортеж прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана потрапив у ДТП в німецькому Штутгарті по дорозі в аеропорт, внаслідок аварії загинув один із поліцейських, що супроводжували кортеж, повідомляє Bild.

Зазначається, що аварія сталася близько 11:15, приблизно за вісім кілометрів від аеропорту. 69-річна жінка на своєму BMW не помітила шлагбаум для колони Орбана, виїхала на перехрестя і врізалася в мотоцикл поліцейського, який супроводжував машину угорського прем’єра.

Другий мотоцикл відкинуло на автомобілі, які чекали біля шлагбаума, при цьому загорівся бензин, що витік внаслідок зіткнення.

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Внаслідок ДТП обидва офіцери отримали важкі травми. 61-річний поліцейський невдовзі помер у лікарні.

Віктор Орбан перебував у Німеччині на Чемпіонаті Європи з футболу.

Віктор Орбан - новини

Раніше Орбан розкритикував політику Німеччини останніх років і сказав, що ця країна більше не виглядає так, як ще 10 років тому.

"Вона більше не має колишнього смаку, не пахне так, як раніше. Ця Німеччина більше не є тією Німеччиною, яку нам ставили за приклад наші бабусі й дідусі, батьки", - висловив думку Орбан про міграцію в Німеччині.

Раніше ЄС оштрафував Угорщину за порушення правил поводження з мігрантами та біженцями, при цьому прем'єр-міністр країни Віктор Орбан пообіцяв компенсувати ці збитки за рахунок установ, які допомагали Україні у війні проти Росії.

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