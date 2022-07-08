Про бажання претендувати на цю посаду вже заявили кілька членів Консервативної партії.

У Консервативній партії планують обрати нового прем'єр-міністра Великобританії замість Бориса Джонсона на початку вересня, коли Палата громад повернеться з літніх канікул.

Про це повідомило видання FT з посиланням на депутатів партії.

Оголошення про відставку Бориса Джонсона спровокувало внутрішній конкурс з обрання нового лідера партії, якого призначить прем'єр-міністром королева. Плани перегонів буде затверджено на засіданні так званого "Комітету 1922 року" в понеділок.

Конкурс проходитиме у два етапи. У першому депутати-консерватори скоротять довгий список кандидатів до двох. Після цього відбудеться кампанія серед 100 тис. членів партії по всій країні, яка визначить наступного лідера.

Старші члени "Комітету 1922 року" хочуть завершити парламентський етап конкурсу до оголошення канікул 21 липня.

Кілька кандидатів уже заявили про свій намір балотуватися. Першою була Суелла Браверман, генеральний прокурор, яка виступала за Brexit. Стів Бейкер, колишній міністр та один із найефективніших організаторів Консервативної партії, сказав, що колеги-депутати "благали" його балотуватися на посаду лідера, але він не став офіційно висувати свою кандидатуру.

Очікується, що низка кандидатів оголосять про свій намір балотуватися найближчими днями. Серед них Ліз Трасс, міністр закордонних справ та канцлер Надім Захаві. Колишній канцлер Ріші Сунак та колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід також розглядають можливість подання заявок разом із міністром оборони Беном Воллесом.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на тлі спекуляцій з приводу його перебування на цій посаді подав у відставку. Джонсон сказав, що "тепер очевидно, що парламентська партія хоче нового лідера і нового прем'єр-міністра".

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