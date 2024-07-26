Також дружина Барака Обами Мішель зазначила, що ці вибори будуть "історичними".

Експрезидент США Барак Обама і колишня перша леді Мішель Обама підтримали кандидатуру віцепрезидента Камали Гарріс на посаду очільника Білого дому. Відповідне відео опублікувала кампанія Гарріс, де віцепрезидент спілкується телефоном з подружжям, пише Politico.

На відео Мішель Обама заявила, що вона пишається Гарріс і що ці вибори будуть "історичними", перш ніж колишній президент повідомив, що підтримує її.

"Ми подзвонили, щоб сказати, що Мішель і я дуже пишаємося тим, що підтримуємо тебе, і зробимо все можливе, щоб ти пройшла через ці вибори і потрапила до Овального кабінету", - підкреслив Обама.

Також у своєму дописі під відео у соцмережі X Обама наголосив, що Камала Гарріс буде "фантастичним президентом".

"Ми сказали їй, що вважаємо, що вона буде фантастичним президентом Сполучених Штатів, і що вона має нашу повну підтримку. У цей критичний момент для нашої країни ми зробимо все можливе, щоб вона перемогла в листопаді. Ми сподіваємося, що ви приєднаєтеся до нас", - написав він.

У виданні нагадали, що Камала Гарріс і Барак Обама підтримують зв'язок протягом багатьох років. Останнім часом вони неодноразово спілкувалися, адже Гарріс намагалася заручитися підтримкою своєї кадидатури після того, як президент Джо Байден вийшов з перегонів та підтримав її.

Зазначається, що під час телефонної розмови Обама запевнив, що демократи "будуть аутсайдерами", тому, за словами самої Гарріс, їй доведеться завоювати довіру виборців по всій країні.

"Ми абсолютно впевнені, що ви зможете це зробити. І я хочу переконатися, що ми посилаємо сигнал не лише демократам, але й кожному американцю - демократу, республіканцю, незалежному і особливо молодим людям - що ставки дуже високі. І ваше бачення щедрої, інклюзивної, позитивної, орієнтованої на громаду, відповідальної, правової Америки - це саме те, що нам потрібно. Так що я знаю, я знаю, що тобі доведеться багато працювати, але з тобою працюватиме ціла група людей", - наголосив Обама.

Вибори в США - останні новини

Раніше повідомлялось, що Барак Обама планує підтримати віцепрезидента Камалу Гарріс як кандидата у президенти від Демократичної партії на виборах цього року. Зокрема помічники Обами та Гарріс обговорювали можливість їх спільного виступу у передвиборчій кампанії, однак дата ще невідома.

За інформацією ЗМІ, Обама був одним з небагатьох високопоставлених демократів в США, який одразу не підтримав Гарріс. Джерела кажуть, що колишній очільник Білого дому не хотів, щоб це затьмарило момент президента Джо Байдена.

Водночас 25 липня Камала Гарріс офіційно заявила, що візьме участь у президентських виборах в США, а також опублікувала своє перше передвиборче відео. Зокрема відеоролик зосереджений на заклику до "свободи".

"Мене звати Камала Гарріс, я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", - заявила вона у своєму дописі під відео.

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