Віцепрезидента відповіла гострою критикою на відмову.

Команда експрезидента США Дональда Трампа відмовилася від дебатів з віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як кандидатка від Демократичної партії викликала представника республіканців на заплановану раніше очну зустріч.

Як пише Bloomberg, речник Трампа Стівен Ченг заявив, що плани дебатів "не можуть бути завершені, поки демократи офіційно не визначаться щодо свого кандидата".

"Було б недоречно планувати події з Гарріс, тому що демократи цілком можуть змінити свою думку", — стверджує Ченг.

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Віцепрезидента відповіла гострою критикою на таку позицію команди Трампа.

"Що трапилося з "у будь-який час, у будь-якому місці?"", — написала вона у соцмережі X у відповідь.

Як зазначається, демократи готові фактично висунути Гарріс та її неназваного до 7 серпня. Наразі вона є єдиним оголошеним кандидатом у президенти від Демократичної партії і має підтримку майже всіх провідних партійних фігур.

Дебати між Трампом і чинним президентом США Джо Байденом 27 червня зіграли на користь для республіканця і стали ударом для демократів. Невдалий виступ президента викликав паніку у партії щодо його віку та здатності перемогти Трампа, що зрештою вивело Байдена з перегонів й привело до заміни на Гарріс.

В четвер віцепрезидентка заявила, що "готова до дебатів з Дональдом Трампом" і звинуватила його в "відступленні" від угоди щодо заходу 10 вересня, організованого ABC News.

"Виборці заслуговують побачити розділений екран, який існує в цій гонці на сцені дебатів", — сказав Гарріс журналістам після повернення до Вашингтона з виступу в Х'юстоні.

У виданні нагадали, що 10 вересня мали відбутись другі дебати Байдена та Трампа. Про них було домовлено ще до виходу президента з перегонів. Однак у вівторок Трамп, хоча й погодився на дебати з Гарріс, раптом заявив, що хоче змінити модератора - замість ABC News він жадає консервативний та більш прихильний до нього Fox News.

Вибори в США: останні новини

25 липня Гарріс офіційно заявила, що візьме участь у президентських виборах. Передвиборче відео віцепрезидента США зосереджене на заклику до "свободи". Крім того, воно критикує юридичні проблеми Трампа.

Попри це останнє опитування The Times свідчить про те, що експрезидент-республіканець все ще може повернутись до Білого дому.

До республіканця ставляться більш прихильно, ніж до Гарріс: 44% ймовірних виборців дуже або скоріше прихильно ставляться до колишнього президента. Про Гарріс так каже 41% опитаних. Водночас 50% ставляться несприятливо до Трампа і 51% – до Гарріс.

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