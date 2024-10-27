Європейські лідери стикаються з втомою суспільства, ослабленим політичним центром і можливим поверненням Трампа.

Оскільки до президентських виборів у США залишилося трохи більше тижня, найбільше хвилювання в штаб-квартирі НАТО викликає можливість зміни курсу США. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела в Альянсі та західних чиновників.

Зазначається, що європейські лідери чекають можливого повернення президента, який критикував НАТО і погрожував відвернутися від найближчих військових і дипломатичних партнерів Вашингтона. При цьому хоча мало хто з політиків очікує, що з приходом Трампа США вийдуть із Альянсу, багато хто побоюється більш трансакційного чи непостійного підходу до НАТО.

У свою чергу європейський дипломат порівняв нове командування в Україні з переходом ланцюжка поставок із рук США в руки НАТО:

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"Скажімо, США надають танк: існує цілий логістичний ланцюжок, щоб доставити танк в Україну. У цій новій системі ви матимете німецьких, канадських, румунських солдатів і так далі проти переважно американського персоналу. Але якщо донори заберуть танк, ви не зможете багато зробити".

Водночас Наталі Точчі, директорка Римського інституту міжнародних відносин зазначає, що європейські уряди прагнули збільшити витрати на оборону та поступово почали надавати більше фінансування Києва. Але вони мали б великі проблеми, якби частка США "раптово зникла".

"Навіть президентка Камала Харріс була б чимось на зразок знака питання. Кандидат від Демократичної партії заявила про свою "непохитну" підтримку України, і європейські чиновники очікують, що вона в цілому продовжить політику адміністрації Байдена. Але щоб отримати додаткове фінансування, їй знадобиться підтримка Конгресу, і залежно від результатів виборів і настрою в країні це може стати ще складнішим, ніж було", - йдеться у статті.

Автори констатують, що хоча більшість у багатьох європейських країнах все ще підтримує поставку зброї Україні, ця підтримка з часом послабшала. Так, за даними соіологів, у Німеччині, що є другим за масштабами військовим партнером Києва після США, частка людей, які кажуть, що фінансова підтримка України надто висока, зросла майже вдвічі — з 21 відсотка на перших тижнях війни до 41 відсотка на початку цього року.

"Можливо, з самого початку не було чітко повідомлено, що ми робимо не короткострокові дії, що це щось довгострокове", - сказав Томас Обст, старший економіст Німецького економічного інституту.

При цьому, на думку Точчі, "параліч у Берліні" та "крихкість у Франції" становлять більший ризик, ніж громадська думка, і можуть перешкодити "дійсно рішучому прийняттю рішень щодо України, які були б необхідними за сценарієм Трампа":

"Макрон опинився в пастці політичного хаосу, оскільки його рух зазнав поразки на європейських і національних парламентських виборах. А правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца, яка зазнала поразки від ультраправих і охоплена внутрішньою боротьбою, здається, не готова робити багато сміливих кроків напередодні федеральних виборів наступного року".

Високопоставлений чиновник НАТО зазначив, що якщо Альянс наступного року витратить мільярди на Україну, це буде важко для кожної країни-члена.

"Ми не робимо добро; у наших інтересах, щоб Путін не переміг. Але чим довше це триває, тим важче вам доведеться працювати, щоб зберегти підтримку, тому що тим більше буде голосів, які скажуть: "Чому ми затягуємо цей конфлікт?" - пояснив співрозмовник видання.

Допомога Україні Заходу - останні новини

НАТО планує зменшити роль США у підтримці України після виборів глави Білого дому. Про це пише CNN. За даними видання, союзники хочуть, щоб Європа зробила "ще більший крок уперед".

ЗМІ, зокрема, повідомило, що в НАТО не очікують, що США продовжуватимуть брати на себе непомірний тягар у підтримці України.

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