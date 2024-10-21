Навіть республіканці готові голосувати за суперницю Трампа через його негативне ставлення до України.

Для американських виборців у кількох штатах відношення до війни в Україні є важливим критерієм для вибору нового президента. Це може стати проблемою для Дональда Трампа з його неоднозначною позицією, передає Rolling Stone.

Демократична й Республіканська партії США часто розходяться в думках щодо різних аспектів зовнішньої політики країни. Проте найбільш помітний розрив між громадською думкою більшості та позицією кандидата спостерігається у випадку з Трампом і його негативним ставленням до України.

Попри те, що Росія почала повномасштабну війну проти України, Трамп перекладає відповідальність на Київ. В одному з подкастів експрезидент США заявив, що "Зеленський не повинен був дозволяти цій війні розпочатися". Він додав, що Україна не зможе перемогти Росію.

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Водночас віцепрезидентка Камала Гарріс виявляє велику підтримку Україні. Саме це й може вплинути на результати виборів.

Політичний активіст, який служив в Іраку як піхотинець армії США, Пол Рікхофф вважає, що Трамп і Гарріс мають абсолютно протилежні думки щодо України. Він зазначив, що це може стати ключовим фактором для виборців.

Опитування, проведене виданням Rolling Stone, засвідчило, що результати виборів президента США можуть залежати лише від кількох штатів з виборцями, яким важко визначити свого фаворита. При цьому перевага може стати мінімальною на користь одного з кандидатів.

58-річний інженер-програміст з Мічигану Джон Фельц поділився, що є республіканцем, але відмовляється голосувати за Трампа через його "недолугу зовнішню політику", включно зі ставленням політика до війни в Україні:

"У нього немає жодного помітного принципу, який я міг би побачити, а це те, що раніше було у Республіканської партії: принципи".

Водночас Гарріс спрямовує ресурси своєї передвиборчої кампанії на залучення виборців з ключових штатів. Під час президентських дебатів між віцепрезидентом і Трампом у вересні цього року Гарріс орієнтувалася на конкретну групу американців, які вмотивовані війною в Україні - жителі США польського походження.

57-річний лікар швидкої допомоги з округу Елмор, Алан Наммі заявив, що раніше голосував за республіканців, зокрема за Трампа. За його словами, цього разу він віддасть свій голос Гарріс, оскільки в нього немає рішучості допомогти Україні та "надерти дупу Росії".

Уродженка Білоксі розповіла, що підтримує більшу частину політики Трампа, але відмовляється голосувати за нього через ставлення експрезидента США до України. Вона зазначила, що республіканець не здатний взяти на себе зобов'язання допомогти Україні перемогти Росію.

Дослідження Університету Меріленда показало, що понад 62% американців підтримують Україну. Серед них 76% віддають перевагу демократам, а 58% - республіканцям.

У цьому ж дослідженні з'ясувалося, що кількість американців, готових підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", зростає. У березні 2023 року цей показник становив 38%, а вже в серпні збільшився до 48%.

Чиказький університет спільно з The Associated Press з'ясували, що кількість тих, хто вважає, що США надають Україні "занадто велику підтримку", знизилася з 52% у вересні 2023 року до 34% цього року.

Вибори у США 2024 - інші новини

У Politico вважають, що Трамп може спробувати захопити владу в США навіть за умови своєї поразки на президентських виборах. Цей сценарій може бути схожий на те, що експрезидент провернув чотири роки тому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може перейти до "Плану Б", якщо політика США щодо військової допомоги зміниться після листопадових виборів. Він зазначив, що Штати є головним союзником нашої країни у війні проти РФ.

Також ми писали, що Гарріс сильно випереджає експрезидента США у зборі коштів на вибори. Це показали дані соціологів.

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