В Конгресі розкритикували пояснення Маска щодо обмеження Україні Starlink, - Bloomberg

Вплив Маска на Україну через його контроль над SpaceX викликав критику з боку прихильників Києва у Вашингтоні, незалежно від партійної приналежності.

Конгресмен-республіканець поставив під сумнів аргумент Ілона Маска щодо обмеження доступу України до супутникових терміналів Starlink компанії SpaceX, зазначивши, що українські збройні сили використовують цю систему в оборонних цілях у війні з Росією, повідомляє Bloomberg.

Видання розповіло, що депутат-республіканець з Техасу Ден Креншоу, який входить до складу Комітету з розвідки Палати представників, заявив, що пояснення Маска у дописі в соцмережі про те, що українські військові порушили умови користування Starlink, використовуючи систему для "наступальних ударів дронів з метою вбивства людей" є одним із "протиріч" у його міркуваннях.

"Як ви думаєте, що таке захист своєї країни? Звичайно, ці дрони використовувалися для вбивства людей. Їх роками використовували для вбивства росіян, але на території України", - сказав Креншоу, термін повноважень якого в Конгресі закінчується в січні.

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Видання нагадало, що цього місяця спалахнула суперечка за участю України, Маска та президента Дональда Трампа після того, як швидкість роботи Starlink та Starshield – військової версії цієї системи – була обмежена без негайного з’ясування, хто саме несе за це відповідальність.

Міністерство оборони України заявило в суботу, що робочі швидкості повернулися до нормального рівня.

Генеральний директор SpaceX пізніше зазначив, що минулого тижня його компанія усунула "лазівку", яка дозволяла Україні здійснювати наступальні удари за допомогою дронів.

Видання наголосило, що за словами Маска, Starshield контролюється урядом США.

В статті вказується, що вплив Маска на Україну через його контроль над SpaceX викликав критику з боку прихильників Києва у Вашингтоні, незалежно від партійної приналежності.

"Ви хочете сказати, що ми не знаємо про те, що такий важливий інструмент, яким користуються наші західні країни, залежить від примх одного генерального директора? Ганьба тому, хто несе відповідальність за те, що стався такий промах", - заявив сенатор, республіканець із Північної Кароліни Том Тілліс, який не балотується на переобрання.

Креншоу зазначив, що його турбує не стільки сам Маск, скільки відсутність альтернатив технології SpaceX.

"Мене турбує те, що весь конфлікт, вся оборона суверенної країни, такої як Україна, залежать від однієї компанії. Це не означає, що Ілон Маск винен у тому, що має "занадто багато влади". Справа не в цьому. Справа в тому, що це єдине доступне рішення", - зауважив він.

Видання нагадало, що за словами Трампа, він не давав вказівок щодо обмеження швидкості роботи Starlink, але розкритикував Зеленського, зазначивши, що з українцем мати справу складніше, ніж з Путіним.

Маск обмежив використання Starlink для України

Раніше УНІАН повідомляв, що Маск закликав "висловити співчуття бідним російським призовникам". За його словами, "ці діти" не мають іншого вибору, як воювати та гинути внаслідок ударів безпілотників. Таку думку він висловив в новому дописі після того, як визнав, що обмежив українським військовим доступ до Starlink. Мільярдер пояснив, що ЗСУ нібито використовували супутниковий зв'язок для керування ударними дронами, що заборонено правилами сервісу.

Також ми писали, що за словами Маска, Starlink може бути мішенню для удару РФ, якщо супутники будуть використувати для наступальних атак. Він додав, що їхнє знищення загрожує не тільки звʼязку, а й безпеці на орбіті. Мільярдер вважає, що це одна з головних причин, чому Starlink має залишатися цивільним проєктом. Він додав, що в разі, якщо Росія підірве супутники Starlink, це спричинить ланцюгову реакцію руйнувань, внаслідок чого виникне величезне поле уламків, а космос стане непридатним для використання.

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