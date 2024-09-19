Союзники надають Україні все більше ППО, але цього недостатньо.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що є три ключові елементи, які допоможуть Україні захистити свою енергосистему від російських обстрілів у короткостроковій перспективі.

"Тут є три елементи — і знову ж таки, це те, над чим ми з моєю командою працюємо кожного дня. Перше — це надання додаткових систем ППО", — заявив Салліван в інтерв'ю Фаріду Закарії під час 20-ї щорічній зустрічі YES у Києві.

Він нагадав, що країни НАТО оголосили про п’ять додаткових стратегічних систем ППО - чотири ЗРК Patriot і один SAMP/T для України. Наразі очікують, щоб один з партнерів забезпечив доставку. Крім того, Вашингтон працює над поставками інших системи. Другим елементом, за словами Саллівана, є пасивний захист.

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"Багато з цих енергетичних підстанцій, трансформаторів тощо руйнуються не балістичними ракетами, а іранськими дронами. Але шкода від цих дронових ударів може бути значно знижена, якщо будувати спеціальні бетоновані бар'єри, щоб нейтралізувати їх. Це дещо розвантажує систему ППО. Україна досягла чималих успіхів в цьому плані, але, відверто кажучи, треба зробити ще більше. І ми намагаємося надавати Україні інструментарій, щоби захистити в такий спосіб ще більше об'єктів енергетики", — пояснив він.

Третій елемент - швидке відновлення після ударів. Салліван сказав, що лише цього тижня Штати надали сотні мільйонів доларів, щоб Україна швидко відремонтувала систему та стабілізувала напругу, аби виробляти достатньо електроенергії напередодні зими.

"Але це потребує повсякденних зусиль, оскільки ці жорстокі удари наносяться постійно, Росія прагне занурити Україну в темряву, особливо перед зимою" — обурено підсумував речник президента США.

Українська енергосистема - останні новини

Politico писав, що без дозволу на удари по РФ українська енергетика взимку не вистоїть у війні. Нині 55 відсотків енергії в Україні виробляється на трьох діючих атомних електростанціях.

"Якщо паралізувати роботу трьох атомних електростанцій, то для України в енергетичній війні все буде скінчено, що знизить її боєздатність, обвалить економіку і послабить її позиції в разі початку мирних переговорів", - пише Politico.

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