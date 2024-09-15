Росія адаптує свою тактику ударів по українській енергетиці, націлюючись на розподільні станції.

Якщо західні союзники, зокрема, США і Британія, не переглянуть свою позицію щодо ударів далекобійною зброєю, то Україна може програти енергетичну війну з Росією вже цієї зими.

Як пише Politico, Вашингтон поки що не готовий дозволити Україні завдавати ударів по російських аеродромах американськими ракетами великої дальності - хоча він може зняти обмеження на використання британських ракет Storm Shadows. Водночас, зазначає колишній посланник США в НАТО Курт Волкер, без дозволу на використання американських ракет цього буде недостатньо.

Як пише видання, українські чиновники побоюються, що майбутня зима може стати для України переломним моментом в енергетичній війні.

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"Багато в чому це пов'язано з тим, що російське командування адаптує тактику авіаударів, роблячи висновки зі своєї попередньої невдалої бомбардувальної кампанії по руйнуванню енергетичної системи країни, а нещодавнє постачання в Росію іранських балістичних ракет ближньої дії Fath-360 допоможуть їм у цьому", - зазначає Politico.

Так, Росія зможе використовувати іранські ракети для нанесення ударів по вузлах логістики та зв'язку, а також по складах боєприпасів у тилу української лінії фронту. Це, своєю чергою, дасть змогу Росії сконцентрувати свої власні ракети більшої дальності на цивільній інфраструктурі, зокрема на енергетичній системі, щоб зруйнувати її.

Росіяни цілитимуться в підстанції

Нині 55 відсотків енергії в Україні виробляється на трьох діючих атомних електростанціях.

Як розповів Politico експерт з енергетики Михайло Гончар, під прицілом РФ перебувають ключові підстанції, що подають електрику на атомні електростанції. Якщо вивести ці підстанції з ладу, реактори мають бути швидко зупинені, інакше це може спровокувати "ядерний інцидент".

"Якщо паралізувати роботу трьох атомних електростанцій, то для України в енергетичній війні все буде скінчено, що знизить її боєздатність, обвалить економіку і послабить її позиції в разі початку мирних переговорів", - пише Politico.

За словами київських чиновників, саме страх перед таким розвитком подій став одним із чинників, що спонукали адміністрацію Байдена переглянути обмеження, зокрема на американські ATACMS і британські Storm Shadows. Вашингтон активізувався, коли наприкінці серпня РФ почала завдавати авіаударів по головних підстанціях, що подають оперативну електрику на атомні електростанції.

При цьому, як зазначають експерти, якщо в України не буде можливості завдати ударів углиб Росії і досягти російських аеродромів, шанси пережити цю зиму "будуть невеликі".

Удари далекобійною зброєю по РФ

Як писав УНІАН, Україна домагається зняття заборони на удари західними ракетами для глибоких ударів по території РФ. Наприкінці серпня міністр оборони Рустем Умеров повідомив, що США отримали список цілей, по яких Україна хотіла б вдарити цими ракетами.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Україні таки дозволять бити по Росії британськими крилатими ракетами Storm Shadow, але не американськими балістичними ATACMS.

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