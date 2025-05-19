Вікторія Фуртуне заявила, що Молдові треба "повернути" Буджак.

Політикиня з кола проросійського молдавського олігарха Ілана Шора, лідерка партії "Велика Молдова" (Moldova Mare) Вікторія Фуртуне заявила, що Молдові треба "повернути" Буджак – регіон на півдні Одеської області. Відео із виступом Фуртуне оприлюднив гагаузький портал Gagauznews.

Як заявила Фуртуне, Буджак колись був "виходом" Молдови до Чорного моря, а сьогодні країна нібито має реальний шанс повернути територію.

"Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні… Ми скалічені кордонами, намальованими по лінійці, нас позбавили виходу до моря через Буджак. А без виходу до моря Молдова, як лев на ланцюзі... Я знаю, як повернути Буджак уже сьогодні, і це є актуальним як ніколи", – заявила Фуртуне.

Відео дня

За її словами, Молдова має право вимагати перегляду кордонів, оскільки на цей час "не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона визнавала б втрату Буджака".

"Ми більше не хочемо маленької покірної Молдови. Ми хочемо велику Молдову… Потрібно повертати все, що в нас вкрали – ім'я, історію, мову, вихід до моря", – заявила Фуртуне.

Південна Бессарабія (Буджак) – історична область у міжріччі Дунаю та Дністра, на південному заході Одеської області. На півночі межує з Молдовою, на заході – з Румунією. Південна Бессарабія увійшла до складу Української РСР у 1940 році.

Інші заяви іноземних політиків про намір забрати українські землі

Як писав УНІАН, у січні 2025 року лідер проросійської болгарської партії "Відродження" Констадін Костадінов заявив, що південна частина Одеської області має повернутися до складу Болгарії. Констадінов заявив, що Бессарабія колись була у складі болгарської держави, а болгари є корінним населенням регіону. Він також заявив, що Україна - у "стані розпаду", і Болгарія має висунути свої претензії на Бессарабію.

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