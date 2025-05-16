Поранена жінка у вкрай важкому стані.

Сьогодні вночі окупаційна російська армія атакувала Одещину дронами, поранення отримали троє людей, знищено будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, 16 травня вночі збройні сили РФ атакували Одещину ударними безпілотниками.

"Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури Білгород-Дністровського та Одеського районів. Внаслідок ворожої атаки осколкові поранення, мінно-вибухові травми, перелом і термічні опіки отримали двоє чоловіків і жінка. На момент атаки потерпілі знаходились за місцем мешкання", - розповіли у прокуратурі.

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Як уточнила УНІАН речниця обласної прокуратури Ірина Коваленко, двох постраждалих доставлено до лікарні, одному надано допомогу на місці.

"У вкрай важкому стані 55-річна жінка", - додала Коваленко.

Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі. Наразі повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Правоохоронці документують наслідки ворожих атак.

Розпочато розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

У регіональному главку ДСНС уточнили, що внаслідок влучання зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, зруйновано гараж з 3 автомобілями. На місцях спалахнули пожежі, які рятувальники спільно з добровольцями вже ліквідували. Від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та 37 вогнеборців, від місцевої пожежної команди 2 одиниці техніки та 6 осіб особового складу.

У комунальній установі "Одеський зоологічний парк" повідомили, що сьогодні вночі сталося влучання дрона у будинок керівника зоопарку Ігоря Білякова.

"На жаль, сталася трагедія: в будинок директора Одеського зоопарку потрапив ворожий безпілотник. Внаслідок цього будинок знищений. На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки...", - йдеться у повідомленні.

Також йдеться, що у нічній атаці у Овідіополі домашні улюбленці директора опинилися у небезпеці - деякі загубилися під час вибуху.

"Зараз тривають пошуки, і кожна ваша допомога може бути вирішальною. Якщо у вас є будь-яка інформація про загублених тварин, будь ласка, повідомте нам", - сказано у повідомленні.

Ситуація в Одесі

Як писав УНІАН, 6 травня в Одеській області через російську дронову атаку загинув чоловік, на якого впав провід під напругою. 29-річний житель отримав смертельні термічні опіки через пошкодження лінії електропередач. Ще один постраждалий, 19-річний хлопець, був госпіталізований з отруєнням продуктами горіння.

Нагадаємо, директор Одеського зоопарку Ігор Біляков неодноразово особисто брав участь у рятуванні різних тварин. Наприклад, торік він врятував червонокнижну змію, яка на території житлового комплексу сховалася під п'ятиповерхівкою. Директор виїхав на місце та спіймав жовточеревого полоза, який виявився дуже агресивним й покусав свого рятувальника. Очільник звіринця потім поїхав до Нижньодністровського національного парку, де випустив рідкісну змію у дику природу.

Одеський зоопарк з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну розмістив у себе багато різник тварин, господарі яких втекли від війни і не змогли забрати улюбленців із собою. У зоопарку виходжують тварин, птахів, яких військові знаходять, наприклад, у зоні бойових дій та передають до Одеси. Тут також прийняли левів із Харківського зоопарку, який у 2022 році руйнували обстрілами російські окупанти.

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