Компанія вже зупинила роботу двох заводів.

Один з найбільших виробників вітрогенераторів Vestas йде з російського ринку. Компанія зупинила роботу двох своїх заводів в Росії ще в березні

Про це повідомляє TV2.

Генеральний директор компанії Хенрік Андерсен заявив, що компанія не може закрити очі на війну в Україні та засудив дії РФ. Відзначається, що Vestas ще на початку березня зупинила два заводи в Росії.

"Коли ми йдемо з Росії, ми відмовляємося як від клієнтської діяльності, яка у нас є, так і від іншої діяльності, яку ми можемо вести на заводах", - зазначив Андерсен.

Водночас в рамках перехідного періоду компанія продовжує деякі види діяльності.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. У зв'язку з цим США, країни ЄС, Японія і ряд інших держав ввели санкції щодо РФ. При цьому сотні міжнародних компаній прийняли рішення покинути російський ринок.

Однією з таких компаній стала найбільший у світі виробник напівпровідникових елементів і пристроїв Intel. Адміністрація прийняла рішення на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: