На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, найбільший у світі виробник напівпровідникових елементів і пристроїв Intel припиняє всі ділові операції у РФ.
Про це йдеться в заяві Intel.
"Intel продовжує разом зі світовою спільнотою засуджувати війну Росії проти України та закликати до якнайшвидшого відновлення миру. Ми негайно призупинили всі ділові операції в Росії. Це слідує за нашим попереднім рішенням призупинити всі поставки клієнтам в Росії та Білорусі", - йдеться в заяві компанії.
Компанія висловила підтримку Україні.
"Наші думки з усіма, кого торкнулася ця війна, особливо з жителями України та сусідніх країн, а також з усіма людьми в усьому світі, у яких є сім'ї, друзі та близькі в цьому регіоні. Ми працюємо, щоб підтримати всіх наших співробітників в цій складній ситуації, в тому числі 1200 наших співробітників в Росії. Ми також впровадили заходи щодо забезпечення безперервності бізнесу, щоб звести до мінімуму збої в наших глобальних операціях", - відзначили в компанії.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- З першого дня вторгнення світові компанії та бренди масового йдуть з російського ринку.