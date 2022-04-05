Компанія хоче уникнути втрати активів

Французька компанія Danone, яка виробляє продукти, розглядає можливість варіанти, як покинути Російську Федерацію. Рішення пов'язане нібито з новими санкціями, які підготували в США.

Про це пише Reuters.

"За даними джерела, французька компанія, яка володіє виробництвами на території Росії, розглядає можливість виходу з країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що компанія хоче уникнути втрати активів та негативних наслідків для персоналу, а також не хоче позбавляти місцеве населення продуктів.

Варто відзначити, що у 2021 році Danone заробила близько 5% свого виторгу у РФ, а в Україні менше ніж 1%.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. У зв'язку з цим США, країни ЄС, Японія і ряд інших держав ввели санкції щодо РФ. При цьому сотні міжнародних компаній прийняли рішення покинути російський ринок.

У свою чергу в березні компанія Danone заявила, що не буде закривати місцеве виробництво основних молочних продуктів і продуктів дитячого харчування. Водночас вона припинила імпорт та експорт, а також зупинила всі інвестиції, в тому числі рекламу і просування товарів для споживачів. Також компанія відмовилася від грошових коштів, дивідендів або прибутку від свого бізнесу в Росії.

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