Бланар додав, що Словаччина переважно підтримує мирні ініціативи, "незалежно від того, від кого вони".

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, відомий антиукраїнськими висловлюваннями, заявив що у розвʼязаній Росією війни проти України немає воєнного вирішення. Він додав, що його країна підтримує різноманітні мирні ініціативи.

Таку заяву він зробив під час пресконференції в Празі. Там Бланар мав зустріч із очільником МЗС Чехії Яном Ліпавським, пише видання Ceske noviny. Словацький міністр зауважив, що його країна засуджує російське вторгнення в Україну та підтримує територіальну цілісність нашої країни.

"Ми однозначно засуджуємо дії Російської Федерації як порушення міжнародного права", – заявив Бланар.

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При цьому він стверджує, що війну в Україні воєнним шляхом не вирішити. Бланар додав, що Словаччина переважно підтримує мирні ініціативи, "незалежно від того, від кого вони виходять" – від президента України Володимира Зеленського, Бразилії чи Китаю.

За його словами, необхідно припинити бойові дії і шукати рішення за столом переговорів. Бланар також зазначив, що Словаччина надала значну гуманітарну допомогу Україні. Його країна хоче продовжувати таку підтримку і пропонує допомогу фахівців, наприклад, з розмінування території.

"Але ми не будемо постачати жодних систем озброєння чи озброєнь із запасів Збройних сил Словацької Республіки", – заявив Бланар.

Війна в Україні: позиція Словаччини

З початку повномасштабного вторгнення Словаччина підтримувала Україну як політично, так і на практиці, постачаючи гуманітарну та військову допомогу. Проте після нещодавніх парламентських виборів ситуація дещо змінилася.

За результатами голосування, перемогу отримала проросійська партія Smer-SD на чолі з колишнім премʼєром Робертом Фіцо. Він знову очолив уряд. Примітно, що під час передвиборчої кампанії Фіцо неодноразово дозволяв собі поширювати фейки та російські наративи щодо війни в Україні.

Після перемоги на виборах він пообіцяв, що його країна не постачатиме Україні озброєння.

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