Нова міністр культури Словаччини скасувала наказ своєї попередниці про зупинку такої співпраці.

Словаччина повертається до культурної співпраці з Російською Федерацією та Білоруссю після майже дворічної паузи. Про це пише словацьке видання Pravda.

Зазначається, що міністр культури Мартіна Шимковичова скасувала наказ своєї попередниці Наталії Міланової про зупинку такої співпраці з Москвою та Мінськом. Його колишня міністерка видала одразу після повномасштабного вторгення Росії в Україну в 2022 році.

"Усім організаціям, що належать до установчої компетенції Міністерства культури, та їхнім працівникам, а також структурним підрозділам і працівникам міністерства наказано призупинити будь-яку академічну, культурну або іншу подібну офіційну співпрацю з Російською Федерацією або Республікою Білорусь до подальшого повідомлення", – йшлося в наказі від 2 березня 2022 року.

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Видання зазначає, що новий документ про скасування наказу від 12 січня є у його розпорядженні і вже набрав чинності.

"У світі відбуваються десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, митці та культура не повинні платити за це", – заявив прес-секретар Мартіни Шимковичової.

Війна в Україні: позиція Словаччини

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Словаччина засудила російську агресію та надавала нашій державі різноманітну підтримку, у тому числі – військову допомогу.

Проте після того, як за підсумками парламентських виборів уряд очолив проросійський політик Роберт Фіцо, риторика змінилася. Зокрема, він виступає проти військової підтримки України, але обіцяє і надалі надавати гуманітарну допомогу. Крім того, Фіцо підтримав рішення Угорщини блокувати надання Україні допомоги в розмірі 50 млрд євро.

24 січня в Ужгороді має вібутися зустріч словацького премʼєра із українським колегою Денисом Шмигалем. Фіцо заявив, що повідомить премʼєр-міністра України про те, що він виступає проти членства України в НАТО, "буде користуватися правом вето і блокуватиме це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни".

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