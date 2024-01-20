Прем'єр-міністри двох країн готуються до зустрічі в Ужгороді.

У середу, 24 січня, в Ужгороді відбудеться зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Цю інформацію виданню Denník N підтвердив глава словацького уряду.

Він сказав, що їде на переговори з гуманітарною допомогою і має намір знову наголосити, що Словаччина не буде допомагати Україні військово.

Фіцо стверджує, що зустріч "буде цікавою", за його словами, українська сторона навіть відмовилася від спільної пресконференції.

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Зазначається, що Фіцо анонсував зустріч із Шмигалем під час виступу, коли розповідав про програму роботи на наступний тиждень.

Відносини Словаччини та України - останні новини

Днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо разом з главою уряду Угорщини Віктором Орбаном погодився щодо блокування фінансування для України. Фіцо мав переговори з Орбаном у Будапешті, після яких заявив, що підтримав позицію угорського прем'єра, і що навіть у разі надання 50 мільярдів євро з бюджету ЄС упродовж програми довгострокової підтримки через два-три роки - нічого не зміниться.

Раніше вже помічений за антиукраїнською риторикою Фіцо повторив тези російської пропаганди про те, що Захід, начебто, заборонив Києву укладати перемирʼя з Росією.

До цього президент Словаччини Зузана Чапутова виступила за надання зброї Україні.

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