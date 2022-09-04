Заступник голови Радбезу РФ заявив, що Олаф Шольц дивується "дрібним проблемам з газом" в Німеччині.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв назвав Німеччину "ворогом Росії" у відповідь на слова канцлера Олафа Шольца, що Росія - ненадійний постачальник енергоносіїв.

Про це він написав у соцмережах.

"Росія більше не є надійним постачальником енергоносіїв", - сказав з хвилюванням німецький канцлер Шольц. Ось тобі! Образився знову…

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Німеччина: а) недружня країна; б) ввела санкції проти всієї економіки Росії та її громадян; в) постачає Україні летальну зброю, спрямовану проти наших Збройних сил. Іншими словами, оголосила Росії гібридну війну. Отже, Німеччина діє як ворог Росії", - заявив Медведєв.

Заступник голови Радбезу РФ додав, що Шольц дивується "дрібним проблемам з газом" в Німеччині.

"Прямо як в дитячому анекдоті: "І вони ще лаються, що я колупався в носі...", - написав Медведєв.

Нещодавно Шольц пообіцяв Україні новітню зброю.

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