За його словами, Путін усунув Медведєва з посади мінстра РФ саме через його постійні пиятики.

Колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов підтвердив, що Дмитро Медведєва постійно пиячить. Через це Путін нібито й усунув його з посади прем'єра РФ.

Про це він розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

Пономарьов наголосив, що Медведєв "важко п'є". Його алкогольна залежність почала активно прогресували після відставки 2012 року.

"Звісно, це великий талант Путіна: знайти людину, яка може відмовитися від вищої влади у країні абсолютно добровільно, клацнувши, і навіть не спробувати якось зачепитися, здати всіх своїх людей, водночас з ефемерною надією, що вона колись повернеться знову до влади. Авжеж, це дуже сильно вплинуло на нього (Медведєва - УНІАН) психологічно", - пояснив ексдепутат Держдуми РФ.

За даними Пономарьова, Медведєв поплатився посадою прем'єра РФ через свою пристрастю до алкоголю. Через постійну пиятику одіозний політик не приходив на роботу.

"І з посади прем'єра його зняли не тому, що він якось вийшов із фавору, а тому, що просто прем'єра немає. Він постійно час бухий. І треба було із цим щось робити. Поки система працювала сама собою – ну гаразд, ну немає прем'єра, але якось вона котиться за інерцією, але коли треба було вже витягувати країну з економічної проблеми, яка через усі санкції, через цю ізоляцію, – треба було просто знайти людину, яка могла б керувати. Звідси й узявся Мішустін", - пояснив ексдепутат російської Держдуми.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв нерідко відзначається скандальними заявами щодо України та світу загалом. Зокрема, одіозний політик полюбляє погрожувати цивілізованому світу ядерною зброєю. На тлі його істеричних та скандальних заяв з'явилися чутки, що Медведєв пиячить.

За інформацією журналістів, колишній президент РФ намагався накласти на себе руки. Охоронець нібито виявив Дмитра Медведєва в стані алкогольного сп'яніння і зі зброєю в руці.

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