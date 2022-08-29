Німецький канцлер заявив, що Берлін буде підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Київ отримає новітню зброю в найближчі тижні. Він зазначив, що Берлін може стати відповідальним за забезпечення України окремими видами озброєння.

Про це пише Reuters.

"Німеччина буде підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно. У найближчі тижні Берлін відправить Києву новітню зброю", - заявив німецький політик.

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При цьому Шольц зазначив, що Німеччина відправить Україні радіолокаційні системи і безпілотники. За його словами, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність у питанні нарощування потенціалу артилерії і сучасних систем протиповітряної оборони України.

Як раніше повідомляв УНІАН, Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла в глухий кут". У Лондоні вважають, що йдеться про війну"на виснаження".

Разом з тим ЗСУ все ще не можуть піти в контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов.

У той же час канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не постачатиме Україні озброєння, з якого ЗСУ зможуть наносити удари по території Російської Федерації.

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