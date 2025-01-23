Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до миру в Україні ще далеко, і союзники повинні забезпечити нашій країні безпечне майбутнє. Про це він сказав в інтерв'ю Rheinische Post.
Відповідаючи на запитання про можливість введення миротворчих сил в Україну, Шольц зазначив, що країни-партнери України найближчим часом обговорять гарантії безпеки після завершення війни.
"Було б гарною новиною, якби війна в Україні підійшла до кінця. Але навіть тоді нам все одно доведеться забезпечити Україні безпечне майбутнє. Потім мова піде про гарантії безпеки, а також про те, як Україна може зберегти сильну армію, яку ми зможемо озброїти разом. Ми обговоримо це з нашими союзниками найближчим часом", - розповів канцлер.
При цьому він наголосив, що зараз не час для подібних спекуляцій, оскільки нічого не має вирішуватися через голови українців.
"І до миру нам ще далеко", - заявив канцлер Німеччини.
Шольц також уточнив, що Німеччина має дефіцит бюджету в 25 мільярдів євро, і тому не може зараз збільшити допомогу Україні та почати витрачати 2% від ВВП на оборону, як вимагає НАТО.
Олаф Шольц - заяви
Коментуючи вступ Дональда Трампа на посаду президента, Шольц заявив, що Сполучені Штати є найближчим союзником Німеччини за межами Європи і висловив "обережний оптимізм" щодо подальших відносин.
Він також відкинув звинувачення в тому, що він ігнорує Україну, намагаючись заручитися підтримкою однопартійців із СДПН напередодні дострокових виборів до Бундестагу.