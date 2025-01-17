Канцлер Німечиини готовий направити Україні додаткові 3 мільярди євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення в тому, що він ігнорує Україну, намагаючись заручитися підтримкою однопартійців з СДПН напередодні дострокових виборів до Бундестагу наступного місяця. Про це повідомляє Bloomberg.

Виступаючи перед журналістами в Берліні, Шольц заявив, що готовий направити Україні додаткові 3 мільярди євро за умови, що кошти будуть отримані за рахунок "чистих нових запозичень", а не завдяки скороченню бюджету.

"Це шлях, яким пішли практично всі країни навколо нас. ... Деякі люди думають, що ми повинні фінансувати це, скорочуючи пенсії, скорочуючи трансферти місцевим органам влади, менше інвестуючи в дороги та залізниці, надаючи меншу підтримку економіці", - сказав канцлер.

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Він додав, що підхід "або-або" є неправильним, і це головна причина, чому я вирішив у листопаді минулого року припинити роботу уряду". Нині ж, за словами Шольца, виборцям доведеться вирішити, як фінансувати подальшу підтримку України.

Вибори до Бундестагу і допомога Німеччини Україні

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок попередила про проблеми для Німеччини через скорочення допомоги Україні. За її словами, військова підтримка України - це найкращий захист нашої безпеки в Європі та безпеки Німеччини.

Також ми писали, що партія Шольца дещо покращила позиції напередодні виборів до Бундестагу. При цьому лідером перегонів залишається правоцентристський альянс ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем.

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