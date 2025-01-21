Канцлер Німеччини висловив обережний оптимізм щодо подальших німецько-американських відносин.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Сполучені Штати є найближчим союзником країни за межами Європи і висловив "обережний оптимізм" щодо подальших відносин. Про це він сказав 21 січня у промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, коментуючи прихід Дональда Трампа на посаду президента США, пише Reuters.

"Сполучені Штати є нашим найближчим союзником за межами Європи. І я зроблю все, що в моїх силах, щоб це так і залишалося ", - сказав Шольц.

Як зазначає видання, при цьому він посилався на "хороші попередні переговори" з адміністрацією Трампа. Також канцлер підкреслив важливість зберігати "холодні голови" на фоні невизначеності.

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"У світі, який постійно перебуває на межі нервового зриву, якщо дивитися крізь призму соціальних мереж, потрібні холодні голови. Не кожна пресконференція у Вашингтоні, не кожен твіт повинні негайно занурювати нас у схвильовані, екзистенціальні дебати", - зазначив канцлер.

Також він сказав, що співпраця між Європою та Сполученими Штатами "є ключовою для миру та безпеки в усьому світі, а також економічного прогресу".

Шольц висловив сподівання, що "Трамп триматиме світ на ногах протягом наступних років, особливо у сферах енергетичної та кліматичної політики, торгівлі та зовнішньої політики".

Попередні заяви Шольца з приводу президентсва Трампа

Як повідомляв раніше УНІАН, Шольц оцінив, чи скоротиться допомога Україні від США з приходом Трампа до влади. Він зазначив, що не очікує "негайного скорочення підтримки України з боку США в найближчому майбутньому".

Також Шольц заявляв, що дружні стосунки мільярдера Ілона Маска, який є у команді Трампа, з ультраправими "ставлять під загрозу" демократію у Європі. За словами канцлера, він не проти того, аби Маск виступав за свободу слова, проте, зазначив, "цого перехід на бік ультраправих, чи то з бізнес-інтересів, чи то з причин, пов'язаних з його власною політичною позицією, є неприйнятним".

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