За словами дипломата, США та Росія мають існувати в мирі.

Новий посол Росії в США Олександр Дарчієв пообіцяв докласти зусиль для повного відновлення відносин з Вашингтоном. Про це він заявив під час офіційного вручення своїх вірчих грамот президента Дональду Трампу, пише Reuters.

"Росія і США, як великі держави, покликані існувати в мирі, без конфронтації. Для мене, як для російського посла, було великою честю поговорити з президентом Трампом, і я запевнив його, що я і це посольство під моїм керівництвом зробимо все, щоб відновити російсько-американські відносини і повернути їх до нормального стану і здорового глузду", - сказав Дарчієв на прийомі в російському посольстві після повернення з Білого дому.

За його словами, Трамп знайшов час прийняти його перед Днем Росії, який відзначається через проголошення суверенітету Росії у 1990 році.

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Відносини між США та Росією - що відомо

У Reuters нагадали, що Дарчієв вже двічі працював дипломатом у США, а з 2014 по 2021 роки обіймав посаду посла в Канаді. Як і інші високопоставлені російські дипломати, він в останні роки публічно висловлював різку критику на адресу США та Заходу.

Також відомо, що відносини між США та Росією впали до найнижчого рівня за останні 10 років через вторгнення РФ в Україну. Як пише Reuters, з моменту вступу Трампа на посаду відносини між країнами стали кращими, тому сторони підтримують контакти для обговорення можливого вирішення конфлікту.

"Ми нарешті перейшли від монологів за попередньої адміністрації і загальної відсутності дискусій до досить прагматичної розмови, складної розмови", - сказав Дарчієв.

Він додав, що його зустріч з президентом США була короткою, адже цього вимагає протокол.

"Тим не менш, наша дискусія була дуже конструктивною", - запевнив посол.

Крім того, Дарчієв повідомляв, що у Москві відбудуться переговори між США та Росією. Раніше було відомо, що зустріч між представниками країн мала відбутися у Стамбулі.

Водночас посол наголосив, що до відновлення російсько-американських відносин ще далеко.

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