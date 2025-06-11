За словами дипломата, до відновлення російсько-американських відносин ще далеко.

Перемовини між США та Росією щодо вирішення проблем у двосторонніх відносинах відбудуться у Москві. Про це заявив новий посол РФ у Вашингтоні Олександр Дарчієв в інтерв'ю "ТАСС", передає Reuters.

До цього повідомлялось, що зустріч між представниками країн мала відбутися у Стамбулі.

"До відновлення російсько-американських відносин ще далеко", - наголосив дипломат.

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За його словами, зближення з Росією гальмується "глибинною державою" США та антиросійськими "яструбами" у Конгресі.

"Можу підтвердити, що наступні переговори делегацій відбудуться найближчим часом у Москві", - додав Дарчієв.

Відносини між США та РФ - що відомо

У Reuters нагадали, що через війну в Україні між Москвою та Заходом фіксується найбільша конфронтація з часів холодної війни. Зокрема високопоставлені дипломати у Москві та Вашингтоні заявляли для видання у 2024 році, не можуть пригадати, щоб відносини між країнами були коли-небудь гіршими, ніж зараз.

"Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає конфлікт в Україні як проксі-війну між Сполученими Штатами та Росією, і Трамп неодноразово попереджав про ризик його переростання у світову війну", - підкреслили у матеріалі.

Водночас Інститут вивчення війни нещодавно писав, що Росія хитро вимагає від США превентивних поступок щодо війни в Україні, аби погодитися на відновлення переговорів про стратегічну стабільність. Зокрема в ISW звернули увагу на те, що заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявляв, що односторонній мораторій Росії наближається до "логічного завершення", а також те, що США повинні "поважати фундаментальні інтереси Росії" для відновлення конструктивного діалогу.

Як пишуть в Інституті, такі заяви демонструють намір Кремля використовувати тему контролю над озброєннями як інструмент тиску на США, аби отримати вигідні поступки щодо українського питання.

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