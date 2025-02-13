Голову комітету ВР Мережка насторожує те, що в оточенні Трампа є люди, які хочуть забезпечити мир з Росією за рахунок інтересів України.

На сьогодні є тривожні сигнали щодо позиції президента США Дональда Трампа на перемовинах з Росією. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") на брифінгу.

Він зазначив, що скептично сприймає можливість перемовин. "Путін їх не хоче. Він зациклений на знищенні України. Трампу заледви чи вдастся переконати Путіна змінити позицію. Зараз іде політична гра", - наголосив депутат.

За його словами, для початку переговорів необхідні спільні позиції по якихось питаннях, а їх немає. При цьому додав, що на сьогодні інтереси сторін, які мають вести переговори є діаметрально протилежні.

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Він зазначив, що є "тривожні нотки" щодо можливої позиції президента США Дональда Трампа на переговорах.

"В його оточенні є люди, які вважають, що потрібно якнайскоріше вирішити питання миру навіть за рахунок України, мовляв, питання України це не питання безпеки США. Це дуже хибний підхід, бо йдеться і про питання безпеки Європи і США. Тепер українська дипломатія має переконати Трампа більш реалістично поставитися до цього питання",- наголосив Мережко.

Також голова парламентського комітету розкритикував заяви нового міністра оборони США Піта Гегсета, що повернення кордонів України до стану 2014 року є нереалістичною метою.

"Це не логічні заяви. ЗСУ довели свою спроможність, частина РФ під контролем України", - наголосив він. При цьому наголосив, що США мали б посилити санкції проти Росії.

Також нардеп зазначив, що Путін може просувати через команду Трампа дуже небезпечні наративи, які спрямовані на підрив внутрішньої стабільності України, зокрема, щодо проведення виборів під час війни.

Мережко вважає, що заяви Трампа щодо не можливості вступу України в НАТО не були категоричними.

"Трамп не був категоричним. Якщо йтиметься про якісь перемовини, в чому є великий сумнів, то важливо, щоб питання членства України в НАТО взагалі не було на столі перемовин з Путіним, бо це не його справа і він немає нічого диктувати Україні", - підкреслив Мережко.

За його словами, також Трамп говорить про велику ймовірність того, що Україна змушена буде поступитися територіями.

"Але це не можливо, ми не можемо поступитися територіями. Якщо ми винагороджуємо агресора, а не караємо за вчинений злочин, то це руйнує міжнародний правопорядок", - наголосив він. При цьому зазначив, що це не на користь ні Україні, ні Європі, ні США.

Реакція на розмову Трампа з Путіним

Як повідомляв УНІАН, професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала виданню BILD назвав "апокаліптичним" сценарієм заяву президента США Дональда Трампа про намір негайно розпочати мирні переговори з РФ щодо завершення війни в Україні. За його словами, це стало несподіванкою не тільки для Європи, а й для президента України Володимира Зеленського.

Професор зазначає, що переговори ведуться через голови українців і європейців, бо їм не буде місця за столом переговорів, а просто доведеться прийняти результат.

Масала висловив упевненість, що під час переговорів Путін постарається зберегти всі окуповані українські території і скасувати або уникнути економічних санкцій.

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