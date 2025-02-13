Німецький аналітик назвав цей сценарій "апокаліптичним", а сам Путін "може плескати в долоні", оскільки "це найкраще, що могло з ним трапитися".

Заява президента США Дональда Трампа про намір негайно розпочати мирні переговори з РФ щодо завершення війни в Україні стала несподіванкою не тільки для Європи, а й для президента України Володимира Зеленського.

Професор міжнародної політики Мюнхенського університету бундесверу Карло Масала виданню BILD назвав такий сценарій "апокаліптичним".

"Переговори ведуться через голови українців і європейців. Їм не буде місця за столом переговорів. Нам доведеться прийняти результат. І, на жаль, схоже, це стосується і України", - зазначив він.

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Масала висловив упевненість, що під час переговорів Путін постарається зберегти всі окуповані українські території і скасувати або уникнути економічних санкцій.

Крім того, на думку експерта, заява глави Пентагону Піта Хегсета про те, що Європа тепер має сама забезпечувати безпеку України, означає відхід США з конфлікту.

"Путін буде плескати в долоні. Це найкраще, що могло з ним трапитися. Європейські сили безпеки не зупинять його від здійснення ще однієї атаки на іншу частину України через кілька років. Таким чином, Путін виграв цю війну. Він домігся того, що американці вийшли з цього конфлікту", - констатував аналітик.

Переговори з РФ

Президент США Дональд Трамп провів переговори із російським диктатором Володимиром Путіним. Цей крок викликав негативну реакцію з боку Євросоюзу та побоювання про "здачу" України.

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