Американський президент заявив, що Україні "доведеться укласти мир".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не дав однозначної відповіді щодо ролі України у переговорах щодо завершення війни, яку веде проти нашої держави Росія.

Сталося це під час брифінгу американського лідера в Овальному кабінеті. Так, журналісти запитали Трампа, чи розглядає він Україну як рівноправного учасника мирного процесу. Президент США уникнув прямої відповіді.

"Це цікаве питання. Я думаю, що їм доведеться укласти мир. Людей вбивають, це нехороша війна, і я думаю, що їм доведеться укласти мир. Ось що я думаю", – відповів очільник Білого дому.

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Інші заяви Дональда Трампа про Україну

Як відомо, Трамп не раз повторював тезу про те, що якби він був президентом США, Росія би не напала на Україну в 2022 році. Варто зазначити, що війна РФ проти України триває з 2014-го, а перший президентський термін Трампа припав на 2017-2021 роки.

Крім того, він обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, хоча потім і визнав, що це недосяжна мета. За словами американського президента, припинення вогню в Україні можливе "в не надто далекому майбутньому".

Водночас повернення на кордони 2014 року очільник Білого дому вважає малоймовірним.

Говорячи про перспективу членства України в НАТО, він погодився із заявою глави Пентагону Піта Гегсета, який назвав такий сценарій нереалістичним.

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