Вона зазначила, що, якщо світ втомиться, то це стане трагедією для всіх.

Це буде трагедія для світу, якщо світова спільнота відвернеться від України і не допомагатиме захищати демократичні цінності.

Таку заяву зробила перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю ВВС. При цьому вона висловила переконання, що подібного не станеться. "Це було б ганебно, тому що багато хто каже, що це не просто війна. Це війна за цінності", - підкреслила вона.

Зеленська пояснила, що на цінностях базується бачення світу і не тільки України, а й світу навколо. "На цінностях базується те, яким ми бачимо своє майбутнє", - зазначила вона.

Відео дня

"Якщо зараз ці цінності припинити захищати, а саме це може статися, якщо світ втомиться і скаже, що нас ця проблема не цікавить, то виходить, що наші цінності програють. Вийде так, що в світі пануватиме право сили, право агресора і ніхто вже й ніколи не буде в безпеці", - зауважила перша леді.

Війна в Україні

З самого початку повномасштабного вторгнення країни Європи і США стали на захист України і всіляко їй допомагають. Проте затяжна війна виснажує сили західних партнерів і деякі політики заговорили про втому від війни. У деяких країнах навіть звучать голоси про те, щоб сторони конфлікту сіли за стіл переговорів.

Вас також можуть зацікавити новини: