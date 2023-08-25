Україна і Словенія мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості, наголосив Зеленський.

Словенія приєдналася до декларації про визначення зобов'язань для надання гарантій безпеки для України, повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

"Вдячний уряду Словенії та особисто Прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України. Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти", - повідомив Зеленський.

Гарантії безпеки для України - це треба знати

12 липня 2023 року лідери країн "Великої сімки" (G7, Японії, Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції і Італії) в рамках Вільнюського саміту НАТО погодили декларацію безпекової підтримки України.

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Таким чином, країни G7 започатковували процес переговорів з Україною про визначення довгострокових безпекових зобов'язань для неї.

До декларації можуть приєднатися усі країни, які бажають взяти зобов'язання щодо надання гарантій безпеки Києву.

Наразі до декларації приєдналися понад два десятки країн. Серед них - Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Болгарія, Греція, Косово, Латвія, Литва, Північна Македонія, Естонія, Люксембург та Чорногорія.

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