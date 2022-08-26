Росія скористається будь-якою паузою у бойових діях, щоб відновити сили і почати ще більш сильний наступ на Україну.

Президент Володимир Зеленський усвідомлює ризики і наразі не згоден йти на переговори з Росією. Така ж позиція і в українського суспільства.

Про це в інтерв'ю The Hill розповів радник глави ОП Михайло Подоляк, назвавши переговори "смертним вироком".

"Президент Зеленський однозначно проти (переговорів), і українське суспільство непохитне. Ми повністю усвідомлюємо ризики", - сказав він. Відео дня:

Подоляк попередив, що Росія скористається будь-якою паузою у бойових діях, щоб відновити сили і почати ще більш сильний наступ на Україну.

Тому Путін, наймовірніше, зосередиться на війні на виснаження, щоб зменшити міжнародну підтримку доти, доки його війська не візьмуть гору, допустив Подоляк.

"Вони почнуть закулісно маніпулювати настроями, діями, поглиблювати цю втому від війни", — сказав він, попередивши, що Росія здатна створювати кризи, наприклад відправка мігрантів до кордонів Європи.

Також Подоляк зазначив, що Москва може "думати про якісь терористичні атаки на інфраструктурні об'єкти в Європі, щоб прийти до якоїсь переговорної позиції або відстоювати свою вигоду і свої плани".

"Ми дуже добре розуміємо цей варіант і продовжуємо обговорювати його з нашими партнерами", — відповів Подоляк.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія, як і раніше, зосередилась на захопленні Донбасу. Як повідомив у п’ятницю ввечері Генштаб, РФ знову провалила штурми на Бахмутському напрямку. Невдачею закінчилась і спроба окупантів покращити тактичне становище у напрямку Невельського

Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.

Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.

ЗСУ ліквідували вже 46 250 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.

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