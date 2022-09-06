Рішення вести бойові дії в Україні скоріше не підтримують 18% опитаних росіян, стверджують у Всеросійському центрі вивчення громадської думки.

У Російській Федерації рівень підтримки громадянами проведення так званої "спецоперації" проти України трохи знизився.

Під час опитування росіян, проведеного у серпні, в середньому 70% респондентів сказали, що підтримують рішення проводити "спецоперацію", повідомив Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).

За його даними, 18% опитаних громадян скоріше не підтримують рішення вести бойові дії в Україні, а ще 12% вагалися з відповіддю.

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Наприкінці червня ВЦВГД повідомляв, що 72% респондентів швидше підтримували рішення провести "спецоперацію" в українській державі, 17% – швидше не підтримували, а 11% – вагалися з відповіддю.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські окупаційні війська вдерлися в Україну. Влада РФ назвала повномасштабну війну проти України "спецоперацією" нібито для "демілітаризації" та "денацифікації". Супротивники обстрілювали і військові, і цивільні об'єкти.

На початку вересня заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що через ворогів у нашій державі вже загинули понад 7 тисяч цивільних.

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