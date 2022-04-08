А цілих 90 % думаю, що з РФ ведеться боротьба на інформаційному фронті.

Серед росіян 74 % підтримують проведення так званої "спеціальної військової операції" в Україні. Ще 78 % — схвалюють дії Володимира Путина, а 89 % респондентів довіряють своїй армії.

Даними опитування поділився Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) на своєму офіційному сайті.

Жителі РФ також вважають, що проти їхньої країни ведеться інформаційна війна. Такої думки дотримуються відразу 90 % респондентів.

Позитивні відгуки про підтримку війни в Україні від оточуючих чули 62 % опитаних громадян Росії. Більше половини респондентів повідомили, що переглядали матеріали, які демонструють негативні дії солдатів РФ в Україні. Однак 41 % жителів вважають ці дані "швидше брехливими", а 39% і взагалі не бачили нічого подібного.

З опублікованої статистики стає зрозуміло, що дії Путіна, війну в Україні і армію РФ не підтримує дуже невеликий відсоток населення країни. Це 13 %, 17% і 8% відповідно.

Нагадаємо, місяць тому ВЦВГД опублікував схожі дані. Тоді 71 % респондентів підтримували війну в Україні. Судячи з оновлених показників, кількість тільки зростає, незважаючи на неспростовні докази звірств солдатів РФ у Бучі та інших населених пунктах.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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