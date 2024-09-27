Радник прем'єра запевняє, що його неправильно зрозуміли.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував припущення свого помічника Балажа Орбана про те, що країні було б краще, якби вона не чинила опір радянському вторгненню 1956 року,

В етері національного радіо він сказав, що про такі чутливі питання слід говорити дуже обережно та чітко. "Мій політичний директор зробив двозначну заяву, що є помилкою, оскільки наше суспільство стоїть на основі революції 1956 року, виросло з неї. Як і в минулому, Угорщина завжди буде захищати себе", - цитує угорського прем'єра Reuters.

Заява його радника викликала обурення як серед угорської опозиції, так і у ЗМІ. Опозиціонер Петер Мадяр вважає, що Балажу Орбану не місце в суспільному житті країни, оскільки той свої словами принизив пам'ять "тисяч угорських борців за свободу".

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Сам радник Орбана опублікував на своїй сторінці у Facebook зверненення, в якому сказав, що його слова "навмисно неправильно інтерпретували". Чоловік запевняє, що для нього "герої 1956 року є національними героями і пам'ять про них священна".

Скандальна заява радника Орбана

У нещодавньому інтерв'ю Балаж Орбан назвав рішення українського президента Володимира Зеленського чинити опір російським військам безвідповідальним.

За його словами, угорці "не рекомендували б цього, виходячи з того, що сталося в 1956 році". Мова йде про антирадянське повстання, річниця якого є одним із найважливіших національних днів в Угорщині.

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