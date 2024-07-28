Угорський прем'єр упевнений, що Київ ніколи не стане частиною ЄС і НАТО.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівництво Росії "гіперраціональне". За його словами, Україна ніколи не зможе реалізувати свої надії на вступ до Європейського союзу або НАТО.

CNN пише, що Орбан передбачив зміщення глобальної влади від "ірраціонального" Заходу в бік Азії та Росії.

"У найближчі десятиліття, а можливо, і століття, Азія стане домінуючим центром світу", - заявив угорський прем'єр.

Відео дня

При цьому він назвав Китай, Індію, Пакистан та Індонезію майбутніми великими державами світу.

"І ми, західники, також підштовхнули росіян у цей блок", - заявив політик.

Крім того, він вважає, що на відміну від "слабкості" Заходу, позиція Росії у світових справах є раціональною і передбачуваною, зазначивши, що країна проявила економічну гнучкість, адаптуючись до західних санкцій після вторгнення до Криму 2014 року.

Також прем'єр Угорщини заявив, що Росія набула впливу в багатьох частинах світу, утискаючи права ЛГБТК+.

"Найсильніша міжнародна привабливість російської "м'якої сили" - це її протидія ЛГБТК", - сказав він.

Крім цього, Орбан упевнений, що Україна ніколи не стане членом ЄС або НАТО, тому що "у європейців не вистачить на це грошей".

"ЄС повинен відмовитися від своєї ідентичності як політичного проекту і стати економічним і оборонним проектом", - зазначив політик.

Заяви Віктора Орбана - останні новини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна і РФ воюватимуть до кінця, мир можна принести тільки ззовні. За його словами, обидві сторони вірять у власну перемогу і не мають наміру здаватися, тому прямують до подальшої ескалації, а "мир може бути принесений тільки ззовні".

Крім того, він заявляв, що західний світ "перебуває на шляху до розпаду".

Вас також можуть зацікавити новини: